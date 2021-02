Corriere della Sera: "Ronaldo risolve i problemi ma la strada per lo scudetto resta in salita"

"Ronaldo risolve i problemi ma la strada per lo scudetto resta in salita", titola il Corriere della Sera. Si riaccende Ronaldo dopo tre partite senza gol e si riaccendono le speranze della Juventus, che torna a pensare allo scudetto. Il Crotone già all'andata aveva sorpreso la Juventus, strappando un pareggio pesantissimo. In Calabria Ronaldo non c'era, fermato dal Covid, ora non può riposare perché Dybala e Morata non sono al meglio. Così tanto vale dare un'accelerata: due reti di testa e discorso chiuso. La fame di CR7 si risveglia, ma Cordaz evita figuracce alla sua squadra salvando prima su CR7 poi su Chiesa. E nell'attesa di Dybala la Juventus riparte, con la strada per lo scudetto che però è sempre in salita.