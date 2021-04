Corriere della Sera titola: "Ibra, assist ed espulsione. Il Milan vince e non molla"

vedi letture

Da -11 a -8, in attesa della risposta dell'Inter che arriverà oggi col Cagliari. Col successo di ieri sul campo del Parma il Milan si riporta sotto ai cugini nerazzurri, o quantomeno più vicini. Il Corriere della Sera dedica alla vittoria rossonera un po' di spazio anche in prima pagina, con un titolo in taglio alto: "Ibra, assist ed espulsione. Il Milan vince e non molla".