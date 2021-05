Corriere dello Sport: "Allegri e il secondo no al Real Madrid che passerà alla storia"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione in casa Juventus. Allegri è stato l'allenatore del Real Madrid per una notte, o almeno per qualche ora, perché la decisione di Zidane è arrivata a giochi fatti, ma il mister bianconero passerà alla storia per aver rifiutato due volte i Blancos. Marotta ci ha provato dopo l'addio di Conte, ma Agnelli aveva fatto intendere di voler cambiare tecnico ed ha dato carta bianca ad Allegri che ha così scelto per una nuova esperienza a Torino.