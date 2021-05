Corriere dello Sport: "Allegri-Juve, i nodi da sciogliere. E Ronaldo non è cruciale"

"Allegri-Juve, i nodi da sciogliere. E Ronaldo non è cruciale" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola parlando dei primi movimenti di Max Allegri da allenatore della Juve. Da valutare innanzitutto la posizione dei senatori come Chiellini e Bonucci. Prima degli Europei, ci sarà l’appuntamento decisivo con la società per il futuro del primo. E Bonucci? Anche con lui, Max dovrà comunque programmare la ripartenza. Da valutare la posizione di Cristiano Ronaldo, che non è più cruciale: l'allenatore non ha posto la conferma del giocatore portoghese tra le prerogative del suo ritorno in bianconero.