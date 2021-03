Corriere dello Sport: "Allenatore, soldi freschi e società nuova. Roma, Friedkin apre la fase 2"

vedi letture

Friedkin ha dato l'ok per un nuovo aumento di capitale per la Roma, in modo da far fronte alle perdite provocate dalla pandemia, che restano comunque consistenti. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale il contratto con il nuovo sponsor (New Balance) garantirà introiti che miglioreranno la patrimonializzazione. Sono inoltre in corso trattativa con altri potenziali sponsor, come Qatar Airways e Hyundai. Alcune di queste risorse verranno destinate al potenziamento della squadra, altra priorità insieme al nodo stadio. È allo studio anche il riscatto del centro sportivo di Trigoria, che all'epoca dei Sensi era stato ceduto con un'operazione di lease back, il cui contratto scadrà a settembre. Ma soprattutto si pensa ad un cambio tecnico per la prossima stagione: Fonseca è destinato a dire addio, forse anche consensualmente. I nomi più caldi per la successione, secondo il quotidiano, sono sempre quelli di Allegri e Sarri.