Corriere dello Sport: "Becao, piano Inter. Ed il Napoli vuole Djalò"

"Becao, piano Inter. Ed il Napoli vuole Djalò", si legge oggi sul Corriere dello Sport. Rodrigo Becão entra nella lista della spesa nerazzurra per la difesa. Del resto, sono diversi gli elementi in bilico nel pacchetto arretrato di Inzaghi. Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio, infatti, hanno tutti il contratto in scadenza, e pure il prestito di Acerbi dalla Lazio si esaurirà a fine stagione. Approdato in Italia nell’estate 2019, con l’Udinese che ha investito 1,6 milioni per il suo acquisto dal Bahia, il brasiliano si è imposto come uno dei centrali più solidi e affidabili del nostro campionato. Ora gioca stabilmente da braccetto destro in una difesa a 3, ma non ha problemi a fare pure il centrale.

Poi c'è il Napoli, che invece guarda in casa Lilla: Djaló è un nome molto caldo sulla scrivania di Giuntoli. 22 anni, è uno dei giovani sotto stretta osservazione in vista della prossima stagione: valore, 15 milioni.