Corriere dello Sport: "Domani Mourinho sarà a Roma ma la quarantena rinvia la festa"

Il Corriere dello Sport riporta che José Mourinho con ogni probabilità sarà a Roma domani in tarda mattinata. Il club vuole evitare per quanto possibile assembramenti di tifosi fuori dall'aeroporto, inoltre il portoghese, se non verranno concesse deroghe, dovrà sottoporsi al regime di quarantena per cinque giorni in quanto passato nel Regno Unito negli ultimi 15 giorni. Non è escluso possa sistemarsi a Trigoria, sia pure in isolamento.