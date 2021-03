Corriere dello Sport: "Furia Roma contro il rinvio di Juventus-Napoli"

vedi letture

"Aspettando la partita di Parma, la Roma s’infuria", scrive questa mattina Il Corriere dello Sport. Nello scenario del campionato adesso si inserisce anche il rinvio di Juventus-Napoli che si sarebbe dovuta giocare mercoledì prossimo e invece è stata rinviata. La Roma è parte interessata perché domenica sera affronterà proprio il Napoli, al termine di una settimana nella quale dovrà viaggiare a Kiev per difendere il 3-0 dell'andata degli ottavi di Europa League.

Per questo motivo è stata inviata una durissima lettere di due pagine alla Lega firmata dal Ceo Fienga. Ciò che la Roma contesta è la scorretta applicazione dello statuto della Lega, in particolare l’articolo 29, commi 2 e 4, che regola la compilazione dei calendari e gli eventuali slittamenti. Lo statuto stabilisce per le società impegnate nelle competizioni Uefa che la richiesta di rinvio dev’essere formulata per iscritto almeno 15 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di campionato. E il presidente della Lega dispone con proprio provvedimento, fissando l’orario di inizio della gara. La Roma - si legge - sta provando a dimostrare che non sarebbero stati rispettati i tempi nella richiesta. Inoltre non sussistevano ragioni specifiche perché Napoli e Juventus si accordassero per il rinvio, che avrebbe scavalcato la Lega fondandosi sull’intesa tra i club.