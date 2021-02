Corriere dello Sport: "Ibra si allena da solo. Sanremo costringe il Milan a trovargli un gemello"

"Ibra si allena da solo. Sanremo costringe il Milan a trovargli un gemello", titola stamane il Corriere dello Sport. Dopo la sconfitta di La Spezia non sono arrivate strigliate, solo un normale confronto con la squadra. I numeri rossoneri nel 2021 non sono impressionanti come nel 2020, e nelle prime otto giornate del nuovo anno sono già arrivate tre sconfitte. Il Milan ha dimostrato di non essere Ibra dipendente ma balza all'occhio come sia l'uomo più decisivo in area di rigore. Il bomber svedese dovrà organizzare un periodo con tanti impegni ravvicinati e poi nel minimo dettaglio le ospitate a Sanremo, dove si allenerà lontano dalla squadra. Al Milan servirebbe un gemello del gol di Ibrahimovic, ma al momento solo Kessiè regge il passo con sette reti. Mandzukic è fermo a zero, ma ora il Milan ha bisogno di lui.