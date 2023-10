Corriere dello Sport: "Inter, ancora un colpo a zero: Soucek il prossimo obiettivo"

"Inter, ancora un colpo a zero: Soucek il prossimo obiettivo" scrive il Corriere dello Sport. Tomas Soucek, centrocampista classe 1995, è in scadenza con il West Ham ed è finito nel mirino dell'Inter. Il ceco aggiungerebbe fisicità e centimetri alla mediana nerazzurra e per questo potrebbe diventare un obiettivo sensibile in vista della prossima stagione. Il nodo però è l'opzione per il prolungamento annuale in mano al club londinese: sarà decisiva la volontà del giocatore.