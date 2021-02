Corriere dello Sport: "Inter, caccia a 200 milioni di dollari. Servono prima di fine marzo"

Ammonterebbe a duecento milioni di dollari, secondo il Financial Times, il "gruzzolo" di cui l'Inter avrebbe bisogno per rispettare le scadenze legate al pagamento degli stipendi, degli interessi dei bond e degli impegni presi con altri club in sede di calciomercato: "Una montagna di soldi in tempi normali, figuratevi adesso che il Covid ha azzerato gli introiti da botteghino", scrive oggi il Corriere dello Sport. Non ci sono certezze sull'entità dell'offerta presentata da BC Partners, che potrebbe aggirarsi intorno ai 750 milioni, vale a dire (debiti compresi) la prima stima indicativa e non ufficiale formulata dal fondo londinese. In questo modo, però, nelle tasche degli Zhang finirebbero 350 milioni: "Non molto rispetto agli importanti investimenti fatti da quando i cinesi hanno acquistato il pacchetto di maggioranza", precisa il quotidiano. Quel che è certo è che le scadenze più ravvicinate (31 marzo) diventano pressanti, ed entro quella deadline vanno regolarizzate alcune fattispecie, come i debiti scaduti con dipendenti e altre società, pena l'esclusione dalle coppe europee e l'addio a 50 milioni. Insomma, il presidente Steven Zhang è alla ricerca di liquidità e ha al massimo 40-45 giorni per riuscire nel suo intento: andare oltre il venti marzo sarebbe rischioso.