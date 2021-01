Corriere dello Sport: "Inter, Suning cerca un altro futuro"

"Inter, Suning cerca un altro futuro": così il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la situazione in casa nerazzurra. C'è forte crisi di liquidità - si legge -, si lavora al rifinanziamento di due bond e al rinvio degli stipendi". Non solo, la proprietà sta cercando nuovi finanziatori per il prossimo futuro. Nel frattempo si pensa al campo, alle 12.30 ci sarà la sfida al Crotone.