Corriere dello Sport: "Inter, Zhang in difficoltà. Ora Suning ha fretta di vendere il club"

vedi letture

Per l'Inter si continua a parlare di un nuovo investitore che acquisterà tutto il club o una quota che gli consentirà un netto cambio di strategia. Il Corriere dello Sport sottolinea come la cifra si aggiri intorno ai 750 milioni incluso il debito. Una cifra molto distante dal prezzo che restituirebbe Suning l'investimento, perché il gruppo asiatico ha investito 650 milioni per il 68,55% dell'Inter, equivalente a 950 milioni per il 100%. Se un'offerta così lontana dal punto di equilibrio dell'azionista viene oggi presa in considerazione ciò conferma le difficoltà di Sunig e la sua urgenza di fare cassa. La fretta potrebbe anche condizionare la valutazione e la stima non tiene conto dell'andamento del club nel primo semestre.