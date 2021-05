Corriere dello Sport intervista Capello: "Decide Gasp, ma stasera può perdere"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola propone anche un'intervista a Fabio Capello, uno dei tecnici italiani più vincenti, che si sofferma sulla lotta per un posto in Champions League tra Juventus, Milan e Napoli: "Decide Gasp, ma stasera può perdere", il titolo scelto dal quotidiano in merito alle sue parole.