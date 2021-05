Corriere dello Sport: "Juve-Inter, com'è cambiato nel giro di anno il derby d'Italia"

Com'è strana Juventus-Inter soltanto un anno e un paio di mesi dopo scrive il Corriere dello Sport. Alla vigilia del lockdown un anno fa contava per lo scudetto, ora il lockdown può imporlo l'Inter scudettata alla Juventus. In casa di vittoria i nerazzurri possono sbarrare la porta della Champions ai bianconeri che però potrebbero non ottenerla neanche vincendo. Allora valeva per due, ora potrebbe non contare per nessuno. Conte non va mai in vacanza e non mollerà la presa. Allo stesso tempo Pirlo non farà sconti. Due allenatori che potrebbero anche non rimanere, due società rivali ma dalle visione convergenti e soprattutto un futuro immediato da ridisegnare.