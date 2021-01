Corriere dello Sport: "Juve, mercato già vincente. Adesso quello che vincerà"

vedi letture

"Juve, mercato già vincente. Adesso quello che vincerà" scrive il Corriere dello Sport soffermandosi sulle mosse presenti e future della Juventus. La squadra di Pirlo ha sbancato San Siro grazie anche al mercato estivo: doppietta di Chiesa, gol di McKennie, quest'ultimo arrivato dopo uno sprint di Kulusevski. Chiesa, Kulusevski e McKennie rappresentano il presente ma soprattutto il futuro. Il mercato che vince, che porta punti, gol e vittorie e che rende operativa l'idea di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. E poi c’è il mercato che verrà e che guarda all’immediato futuro. C’è infatti la finestra invernale in corso in cui la Juve è alla caccia di una quarta punta per completare il reparto. Senza fretta, indica Fabio Paratici, che sta lavorando al dossier: è possibile infatti che almeno fino allo scontro diretto con l’Inter i bianconeri non affondino su nessun obiettivo.