Corriere dello Sport: "Juventus, tutte le strade per l'attacco portano a Dzeko"

"Juventus, tutte le strade per l'attacco portano a Dzeko" scrive il Corriere dello Sport. Sono cambiate tante cose rispetto a un anno fa ma l'interesse della Juventus per Edin Dzeko non è mutato. Anche Allegri stravede per il bosniaco. Ai bianconeri serve un'altra punta, anche con la scontata conferma di Alvaro Morata. Tre punte erano poche, quattro non sarebbero troppe. Nel mirino c'è sempre Edin Dzeko che potrebbe andar via dalla Roma, senza sbattere la porta. Mourinho lo lascerebbe andar via senza strapparsi i capelli e la Juve, che era stata vicina al suo ingaggio lo scorso anno (l'affare saltò per il mancato approdo di Milik in giallorosso) è pronta al nuovo assalto.