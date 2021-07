Corriere dello Sport: "Kessié a Tokyo mentre il Milan incontra l'agente per il rinnovo"

Quando la nazionale olimpica della Costa d'Avorio ha chiamato Franck Kessie come fuori quota - scrive il Corriere dello Sport - al Milan hanno accettato senza fare troppe storie. Il centrocampista oggi inizierà l'avventura sfidando l'Arabia saudita e mentre l'ivoriano è in Giappone a difendere i colori della sua nazionale, il suo agente è a Milano. Maldini e Massara in queste ore potrebbero vedere George Atangana per discutere del contratto in scadenza nel 2022 e proporre un adeguamento salariale triplicato rispetto all'attuale. L'intenzione del Milan è quella di accontentare le richieste economiche del giocatore, e la presenza di Atangana nel capoluogo lombardo può significare che la chiamata per l'incontro è imminente o quasi.