Corriere dello Sport: "L'Inter vince e manda il Crotone in B. Titolo a un passo"

vedi letture

"L'Inter vince e manda il Crotone in B: titolo a un passo". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport nella sua edizione online propone all'indomani del successo nerazzurro in Calabria. Il testacoda del campionato finisce 2-0 e i nerazzurri oggi potrebbero già festeggiare lo scudetto nel caso in cui l'Atalanta non vinca col Sassuolo.