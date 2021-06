Corriere dello Sport: "L'Olimpico apre alla rinascita, ecco le regole per gli spettatori"

"L'Olimpico apre alla rinascita, ecco le regole per gli spettatori" scrive il Corriere dello Sport. Ci siamo, sta per ripartire la 'macchina del calcio'. Tifosi nuovamente negli stadi. Saranno 15.948 (20% della capienza) i presenti allo stadio Olimpico, nella giornata di venerdì, per Italia-Turchia che verranno suddivisi in 11 settori diversi, con la maggior parte di loro ubicata in Tevere Sud. Naturalmente, sarà obbligatorio rispettare il posto assegnato e seguire le altre misure di sicurezza (indossare la mascherina, mantenere la distanza di un metro, bisognerà avere oltre al biglietto anche un tampone negativo a 48 ore dal match oppure l'attestazione dell'avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi o almeno la prima dose di vaccino. Sospeso, per il momento, dal garante della privacy l'utilizzo dell'app Mitiga. Per evitare quanto più possibile gli assembramenti all'ingresso, sono state introdotte delle fasce orarie d'ingresso allo stadio. Inoltre, è previsto anche un 'piano mobilità' con il servizio di trasporto gratuito per i possessori del biglietto, da 4 ore prima e fino a 3 ore dopo il match.