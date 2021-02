Corriere dello Sport: "La Juventus si vendica e ipoteca la finale di Coppa Italia"

Come scrive il Corriere dello Sport, la Juventus ha vendicato la sconfitta in campionato e ipotecato la finale di Coppa Italia battendo a San Siro l'Inter. Tra sei giorni, nel ritorno all'Allianz Stadium, i bianconeri potranno anche perdere per 1-0. Un bel vantaggio che a Pirlo è stato consegnato dalla grande serata di Ronaldo, autore della doppietta decisiva. A differenza della prestazione perfetta di metà gennaio, Hndanovic e compagni hanno commesso troppi errori. Per la Signora quarta affermazione di fila, come non le succedeva dal gennaio 2020, e segnale chiaro anche in chiave scudetto. Perché il k.o. di ieri per i contiani, impegnati venerdì a Firenze, rischia di avere un peso importante, mentre la Juve, reduce da nove successi nei dieci impegni del 2021, affronterà la Roma con il morale a mille.