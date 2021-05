Corriere dello Sport: "Lazio, la clamorosa permanenza di Inzaghi non è da escludere"

Il Corriere dello Sport scrive che Inzaghi e Lotito si vedranno domani quasi certamente al centro sportivo, per un incontro che sembra aver smarrito senso e contenuto. La mossa di Simone, sbottato nella notte del Mapei, ha spiazzato il patron oltre che innervosito. Ma occhio, perché a Formello non c'è mai da fidarsi, il tecnico lo sa meglio di tutto. Ecco perché nel tira e molla non si può escludere un clamoroso colpo di coda sotto forma di chiarimento: entro domani capiremo se è già tutto fatto con Gattuso, se Inzaghi avrà avuto la forza di riprendersi la Lazio o se romperà in modo brutale un'avventura lunga ventidue anni.