Corriere dello Sport: "Milan battuto solo dalla panchina. Rossoneri più convincenti della Juve"

Nel secondo tempo di Milan-Juve le assenze rossonere hanno pesato più di quelle bianconere, e questo - secondo il Corriere dello Sport - ha fatto pendere l'ago della bilancia in favore della squadra di Pirlo: "Le scelte tattiche di Pioli - si legge - restavano più convincenti e il Diavolo era messo meglio in campo, ma Pirlo aveva una panchina assai più ricca". La rete del 3-1, confezionata da Kulusevski e McKennie, entrambi inseriti dal tecnico juventino, ha dato ragione al Maestro, autore di un vero e proprio assist Scudetto. Il Milan finisce k.o. per la prima volta in questo campionato, ma di certo - assicura il quotidiano - non uscirà dalla corsa per il tricolore.