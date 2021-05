Corriere dello Sport: "Milan, Pioli trema se non batte l'Atalanta per la Champions"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa il punto in casa Milan. Tutto o niente in 90 minuti con Stefano Pioli che sfiderà l'unica big non ancora battuta da quando allena i rossoneri. Le statistiche raccontano che nessuna squadra campione d'inverno è poi finita fuori dalle prime 4 a fine anno, ma il tecnico non rischia il posto. Una riflessione sul crollo del 2021 però verrà fatta ugualmente dalla dirigenza.