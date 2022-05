Corriere dello Sport: "Mou d'anticipo, la Lega cerca la soluzione"

"Mou d'anticipo, la Lega cerca la soluzione", titola stamane il Corriere dello Sport. La Roma è furiosa per la gestione arbitrale delle ultime sfide che ha rimesso in discussione la qualificazione europea. Adesso tutto dipende dalle ultime due partite di campionato. La Roma gioca l’ultima a Torino. È in programma domenica 22, a tre giorni dalla finale di Conference League contro il Feyenoord. La sera stessa della conquista della qualificazione per Tirana, Mourinho aveva chiesto espressamente alla Lega di anticipare al venerdì la partita di Torino, per avere almeno quattro giorni per preparare la finale. La Lega ha rinviato la risposta a lunedì prossimo, quando saranno più chiare le combinazioni della lotta per l'Europa. Potrebbe arrivare una divisione in fasce dell'ultima giornata, in base agli interessi di classifica.