Corriere dello Sport: "Pioli, altri due anni in rossonero"

vedi letture

"Pioli, altri due anni in rossonero", scrive oggi il Corriere dello Sport. La tavola del rinnovo è già apparecchiata: un paio di settimane al massimo e poi tutto sarà ufficiale. Nel mentre, a Stefano Pioli in un certo modo passerà davanti il film di una carriera, si convincerà una volta di più della bontà del suo percorso in ascesa e - probabilmente - potrà mettere l'autografo per un prossimo biennio rossonero ancora da capo-classifica. Pioli è pronto a raddoppiare: i suoi due anni al Milan, festeggiati meno di un mese fa, diventeranno almeno quattro: un prolungamento fino al 2024, logica conseguenza di una continuità di progetto che sta dando i suoi frutti.