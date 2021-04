Corriere dello Sport: "Roma, ad Amsterdam l'ultima chiamata per Pedro. In ballo la conferma"

vedi letture

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla gara tra Ajax e Roma ma soprattutto sul futuro di Pedro e scrive: "Roma, ad Amsterdam l'ultima chiamata per Pedro. In ballo la conferma". Fonseca si affida allo spagnolo che sta vivendo un lungo periodo di involuzione. L'ex Chelsea e Barça ha perso lo smalto di inizio stagione, nel 2021 ha segnato un solo gol, quello inutile all'Udinese. Ed è in ballo la sua conferma. Nonostante un contratto da 3 milioni fino al 2023, se l'attaccante non darà garanzie potrebbe anche cambiare aria a fine stagione. Fonseca si affida a lui in coppia con Dzeko, altro elemento in bilico e che non segna da tanto tempo ma che ha ritrovato il sorriso, forse perché ha capito che lo scenario tecnico sta cambiando e potrebbero esserci nuovi risvolti anche per lui. Pedro-Dzeko: Fonseca punta sull'attacco vintage per battere l'Ajax in Europa League.