Corriere dello Sport: "Ronaldo, la scelta si avvicina. No al rinnovo con la Juve"

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di CR7: "Ronaldo, la scelta si avvicina. No al rinnovo con la Juve". Previsto a breve un contatto tra Mendes e gli uomini mercato della Juventus: la scelta di Cristiano Ronaldo non tarderà ad arrivare, anche perché tra 2 settimane scatterà la seconda era Allegri. CR7 si è chiuso nel silenzio, la Juve attende un cenno perché dalla sua scelta dipenderanno anche le scelte future dei bianconeri. Smentita l'ipotesi rilanciata ieri in Portogallo di un possibile rinnovo fino al 2023. Tra le ipotesi per il futuro quella di un passaggio al PSG dove, in vista dei Mondiali in Qatar nel 2022, Cristiano potrebbe unire un ruolo da testimonial per la kermesse.