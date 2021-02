Corriere dello Sport: "Suning vende. Inter in ansia per le notizie che arrivano dalla Cina"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Suning vende. Inter in ansia per le notizie che arrivano dalla Cina". Jindong Zhang e la Suning Appliance Group, titolari del 20,96 % e del 19,88 % delle azioni di Suning.com, hanno annunciato la cessione del 20-25% a imprecisati inquirenti. La holding è in enormi difficoltà, ma il club è nella cassoforte di famiglia, la Suning Holdings Group e non in quella di Suning.com. Non è una cosa di poco conto, altrimenti l'Inter avrebbe già un nuovo proprietario. In ogni caso la strada sembra spianta per BC Partners con Zhang che non penserà nemmeno troppo agli inevitabili costi. Vedremo se prevarrà la necessità di fare presto o fare business con quest'ultimo caso dove tornerebbe d'attualità la linea di credito (da 100-150 milioni) che Zhang sta trattando con vari soggetti.