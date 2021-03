Corriere dello Sport: "Una Roma mai vista batte lo Shakhtar. Fonseca stravince contro il passato"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai giallorossi con questo titolo: "Una Roma mai vista batte lo Shakhtar. Fonseca stravince contro il passato". Il tecnico portoghese conosce gli ucraini a memoria e gran parte del merito va a lui che ha usato la tattica perfetta per azzannare il nemico. Soltanto tre giocatori non sono stati allenati da Fonseca e ciò ha pesato e fatto la differenza. Per non finire nella ragnatela avversaria c'è stato un prssing a tutto campo, lasciando il possesso palla agli avversari. In questo modo la Roma può pensare in grande.