Corriere di Bergamo: "Altra sfida storica per l'Atalanta. Gasp all'attacco anche in Champions"

"Altra sfida storica per l'Atalanta. Gasp all'attacco anche in Champions", titola il Corriere di Bergamo oggi in edicola. Una sfida da dentro o fuori, l'ennesima partita storica del recente passato dell'Atalanta. Un'altra gara all'attacco per l'Atalanta, a maggior ragione visto che deve recuperare lo 0-1 patito in casa. Ma con un occhio alla difesa, perché subire una rete renderebbe tutto complicatissimo. Il Real Madrid ha superato otto degli ultimi nove ottavi di Champions e nelle ultime dodici contro squadre italiane ha vinto undici volte. Però i blancos non vincono in casa nei turni ad eliminazione diretta da ben quattro partite: chissà che la serie non si allunghi a cinque.