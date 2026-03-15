Corriere di Bergamo: "L'Atalanta manda in crisi la capolista. Piove su Inter e Carnesecchi"
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"L'Atalanta manda in crisi la capolista". E' questo il titolo che il Corriere di Bergamo dedica al pari strappato dall'Atalanta in casa dell'Inter nel primo match di Serie A di ieri. Una reazione importante da parte della Dea dopo la batosta contro il Bayern Monaco in Champions League. "Piove sull'Inter. E su Carnesecchi", si legge ancora, col riferimento all'errore del portiere atalantino sulla rete di Pio Esposito.
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