Corriere di Torino: "Granata in isolamento, Nicola punta sulla tecnologia per cementare il gruppo"

vedi letture

Il Corriere di Torino si occupa del momento del Toro dopo il rinvio del match con il Sassuolo "Granata in isolamento, Nicola punta sulla tecnologia per cementare il gruppo". Non è da escludere la ripresa degli allenamenti al Filadelfia, con sedute inizialmente collettive, già nella giornata di domani (solo se non ci saranno nuovi positivi). Nel frattempo la tecnologia aiuta. I giocatori stanno seguendo un programma personalizzato e lavorano anche a casa ma Nicola punta sulla tecnologia per cementare il gruppo: chat di gruppo e videochiamate, per parlare di tattica ma anche per vivere tutti insieme questi giorni complicati.