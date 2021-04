Corriere di Torino: "Juve, allarme Covid per Szczesny. Per il derby si scalda Pinsoglio"

"Juve, allarme Covid per Szczesny. Per il derby si scalda Pinsoglio" scrive il Corriere di Torino. Apprensione per Szczesny dopo le 4 positività registrate nel ritiro della Polonia. Si teme un focolaio. Il portiere della Juve è risultato negativo agli ultimi test ma ovviamente la tensione è massima. La Juve, in vista del derby, dovrà rinunciare a Buffon squalificato e il secondo portiere sarà dunque Carlo Pinsoglio, anima dello spogliatoio bianconero che ha raccolto 0 minuti in stagione e che nel derby d'andata fu espulso per l'eccessiva esultanza al gol di Bonucci.