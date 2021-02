Corriere di Torino: "La sfida al Cagliari vale una finale. Nicola si affida a Belotti"

Il Corriere di Torino si concentra sul match salvezza tra Cagliari e Torino di questa sera. "La sfida al Cagliari vale una finale. Nicola si affida a Belotti" scrive il quotidiano. Cagliari-Torino come una finale, per entrambe le squadre. I granata di Nicola, dopo 4 pareggi, si affidano ancora una volta al Gallo Belotti per provare a dare una sterzata alla propria classifica. Ora il Toro è quartultimo ma ha solo 2 punti di vantaggio sulla terzultima, proprio il Cagliari di Di Francesco. Quanto basta per vivere la sfida della Sardegna Arena come una finale.