Corriere di Torino, Pirlo fa autocritica: "Juve, non ti volevo così"

vedi letture

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina pone in risalto le parole di ieri di Andrea Pirlo. Il tecnico "affoga con il sorriso" e non perde la calma nemmeno dopo l'ennesimo passo falso e dopo il tentativo rivelatosi fallimentare di rispolverare la difesa a tre. Il primo tempo della Juventus è stato pessimo, ma l'allenatore nel post partita non ha cercato scuse visto che c'è in gioco anche il posto in Champions League ed ha ammesso che le aspettative iniziali erano per tutti, lui ed il club, diverse. La squadra continua a compiere passi indietro, ma Paratici conferma la fiducia a Pirlo anche nel pre partita. Ieri però l'ex centrocampista ha fatto un abbozzo di autocritica, cosa che raramente si era vista in dichiarazioni pubbliche.