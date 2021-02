Corriere di Torino: "Pirlo ha smarrito la Juve. Nuovo shock agli ottavi di Champions"

vedi letture

Il Corriere di Torino nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri con questo titolo: "Pirlo ha smarrito la Juve. Nuovo shock agli ottavi di Champions". Tre allenatori diversi, tre squadre diverse, ma tre sconfitte shock negli ultimi tre anni nell'andata degli ottavi della competizione. La follia di Bentancur e la scelta discutibile di Szczesny hanno messo la gara in discesa per i locali, Chiellini è stato costretto ad uscire per infortunio, De Ligt ammaccato, Morata senza energie. L'unica nota positiva è il gol di Chiesa che permette al ritorno di non essere da lockdown. Le assenze non sono comunque un alibi.