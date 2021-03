Corriere di Torino: "Processo alla Juventus in tre anni eliminati 1600 milioni di investimenti"

"Processo alla Juventus in tre anni eliminati 1600 milioni di investimenti" scrive il Corriere di Torino nella sua analisi. La Juventus ha investito in 3 anni, dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, 1.600 milioni circa: questa la 'voglia' di Champions dei bianconeri. Il passivo si riduce calcolando gli utili sportivi, le sponsorizzazioni, i diritti tv. Ora però i bianconeri si ritrovano esattamente al punto di partenza, o forse addirittura un po' più giù. Il titolo in Borsa ieri ha chiuso a 0,7922 euro, più o meno la stessa cifra dove si trovava nel luglio del 2018, prima dell'avvento di CR7. Poi il Covid ha travolto il mondo del calcio ma i conti e gli impegni sono andati avanti come i campionati, così come gli ingaggi dei giocatori (nessuno ha chiesto cifre al ribasso nonostante la pandemia).