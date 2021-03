Corriere di Verona in taglio alto: "Tra l'Hellas e il sogno c'è il Milan"

vedi letture

"Tra l'Hellas e il sogno c'è il Milan". Titola così in prima pagina il Corriere di Verona, che si sofferma sul big match per gli scaligeri, che attendono il Milan e, visti gli ultimi risultati, possono sognare di battagliare per l'Europa. "Loro fortissimi", riassume così il quotidiano le parole pronunciate da Ivan Juric in conferenza stampa.