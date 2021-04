Gazzetta dello Sport: "C'è l'ok del Governo. Europei con il pubblico, Olimpico aperto"

"C'è l'ok del Governo. Europei con il pubblico, Olimpico aperto" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il ministro della salute Roberto Speranza ha comunicato alla Federcalcio l'ok da parte del governo Draghi all'apertura al pubblico dello stadio Olimpico di Roma nei 4 match previsti per l'Europeo (gara inaugurale tra Italia e Turchia l'11 giugno, poi Svizzera e Galles, sempre contro gli azzurri, e infine un quarto di finale il 3 luglio). Al momento è arrivato il sì che è ancora circondato da qualche punto interrogativo. Non c’è la soglia del 25 per cento della capienza, la condizione che l’organismo europeo ha fissato per restare agganciati al treno dell’Europeo itinerante. Ma nei prossimi giorni si lavorerà per trovare la quadra. Adesso la parola spetta al Comitato tecnico-scientifico. Nei prossimi giorni andrà in scena un confronto scienziati-Federcalcio peri i capisaldi organizzativi del progetto.