Gazzetta dello Sport: "Il piano Agnelli-Paratici è fallito. Ieri il peggior CR7 di sempre"

Alla Juve non è bastato uno straordinario Chiesa, autore di una doppietta, e la superiorità numerica per oltre un'ora: il Porto si è meritato la qualificazione ai quarti per il cuore e l'organizzazione messa nelle due sfide con i bianconeri. "Juve anche sfortunata ma il riassunto è una parola forte: fallimento" tuona La Gazzetta dello Sport. "Il piano Agnelli-Paratici è fallito. Ieri il peggior CR7 di sempre" scrive il quotidiano commentando l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions. In 3 anni di CR7, costato 348 milioni sui 4 anni, la Juve è uscita contro Ajax, Lione e Porto, tre squadre decisamente alla portata dei bianconeri, senza mai andare oltre i quarti. E ieri si è visto il peggior Ronaldo di sempre. E il piano Agnelli-Paratici è fallito anche per ciò che concerne l'allenatore, Andrea Pirlo, caricato di una responsabilità sproporzionata alla sua esperienza e alle sue conoscenze. Chi ha costruito questa Juve dovrà rispondere.