Gazzetta dello Sport: "Juve, Gabriel Jesus in prestito dal City. Ma tutto passa da CR7"

Juve, Gabriel Jesus in prestito dal City. Ma tutto passa da CR7" scrive la Gazzetta dello Sport. Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juve mentre Dybala e Morata ora appaiono più sicuri della riconferma in bianconero. E la Juve cerca un nuovo attaccante. Tra Icardi, Dzeko e Vlahovic c'è anche Gabriel Jesus del Manchester City. Se Cristiano resterà alla Juve, poco spazio per la fantasia: con lui, Dybala e Morata non ci sarebbe spazio per una quarta punta di alto profilo. Con l'addio di CR7, occhio al mercato delle punte. I bianconeri pensano anche a Gabriel Jesus che il City potrebbe cedere anche in prestito. Il City sembra disposto a concedere un prestito con obbligo di riscatto, che permetterebbe alla Juve di spalmare l’investimento su diverse stagioni. La formula ideale per la Juventus invece sarebbe ovviamente il prestito con diritto di riscatto, ipotesi complicata quando si tratta di un giocatore di quel taglio. Ma intanto la Juve aspetta la decisione di CR7 che condiziona il mercato della Juve, non solo in attacco.