Gazzetta dello Sport: "Milan, oggi nuovi esami per Kjaer e Brahim Diaz"

vedi letture

Come scrive La Gazzetta dello Sport, mentre riabbraccia Calhanoglu, tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop per Covid, il Milan monitora la situazione di Simon Kjaer e Brahim Diaz, ultimi protagonisti in una infermeria che si sta piano piano svuotando. Il centrale danese e il fantasista spagnolo oggi si sottoporranno a nuovi esami strumentali per valutare le condizioni dei loro infortuni muscolari riportati nel derby di Coppa.