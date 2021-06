Gazzetta dello Sport: "Scanner e ingressi a orario, Olimpico pronto al debutto"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si occupa del ritorno dei tifosi in vista degli Europei. "Scanner e ingressi a orario, Olimpico pronto al debutto" scrive il quotidiano. Saranno circa 15.948 gli spettatori presenti all'Olimpico con circa 3mila turchi. Intanto prosegue la preparazione per il ritorno dei tifosi. Oggi si completerà l'allestimento dei 48 varchi che consentiranno l'ingresso ai tifosi. All'arrivo, il tifoso presenterà la documentazione, cartacea o digitale, e il biglietto e passerà per le telecamere-scanner per la misurazione della temperatura. Sul biglietto inoltre ci sarà scritta la fascia oraria in cui lo spettatore dovrà entrare (si parte dalle 18), con il rischio di ingorgo che è molto limitato.