I giorni caldi di Pirlo. Tuttosport: "La società attende segnali dalla gara col Napoli"

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "La società attende segnali dalla gara col Napoli". L'allontanamento di Pirlo otto mesi dopo la sua nomina non è da escludere se domani i partenopei dovessero passare allo Stadium. Il treno Champions non può essere perso, ma tutti hanno comunque fatto quadrato intorno a Pirlo e non dovrebbero esserci grossi cambiamenti anche in caso di ko con la necessità di dare un segnale e la voglia di non abdicare una scelta tecnica fortemente caldeggiata da Agnelli. Di esonero in esonero non si costruisce e lo sanno anche i bianconeri, ma anche Allegri che non sembra essere il tipo che vuole salire su un treno in corsa.