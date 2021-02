Il Corriere dello Sport: "Gattuso, l'ultimo scherzo di Pirlo può essere l'esonero"

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la sorte ora crea un vortice in cui i due compagni di oltre 300 partite al Milan, Gattuso e Pirlo, si giocano un pezzo importante dell'anno sociale 2020-21. A scorrere l'autobiografia del primo "Penso quindi gioco" (scritta con Alessandro Alciato) sembra che in rossonero più che giocare, Pirlo avesse un'unica occupazione: fare scherzi a Rino. "Mi faceva gli scherzi, ma ha preso più schiaffi da me che da suo padre. Io e lui eravamo come Bud Spencer e Terence Hill" ha raccontato Gattuso. Qualche mese dopo, l'insostenibile pesantezza della panchina grava tutta sulle spalle di "Ringhio", che appaiono un po' curve. E l'ultimo scherzo di Pirlo potrebbe costare carissimo all'amico di una vita.