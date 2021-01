Il Corriere dello Sport: "Ronaldo, vacanza oltre il limite. Ma rischia solo una multa"

"Ronaldo, vacanza oltre il limite. Ma rischia solo una multa" scrive Il Corriere dello Sport parlando del 'caso' che vede protagonista CR7 e la sua Georgina. Se i due decidono di violare i limiti imposti dal Dpcm, per regalarsi una gita fuori regione, al limite rischiano di pagare una multa di poche centinaia di euro. Dopo aver concordato con il club un mercoledì di riposo (niente convocazione in Coppa Italia contro lo Spezia), il portoghese, già da martedì, si sarebbe recato a Courmayeur per festeggiare il compleanno della sua Georgina. Ma un video è scappato, da parte di un fan, che ha ottenuto un saluto dai due mentre salivano in motoslitta. Video cancellato ma che è diventato virale in pochi attimi. E così, la storia è diventata di dominio pubblico e le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire. Le indagini dovranno confermare o smentire la presenza dei due a Courmayeur martedì e mercoledì.