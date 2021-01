Il Corriere di Bologna: "Mihajlovic sfida il carattere del Verona e cita Margaret Thatcher"

Il Corriere di Bologna dedica spazio alle parole di Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida con il Verona. "Mihajlovic sfida il carattere del Verona e cita Margaret Thatcher" scrive il quotidiano bolognese. "Umiltà, coraggio e determinazione": la ricetta in tre punti per cercare di tornare alla vittoria dopo otto partite di digiuno questo pomeriggio contro il Verona l’ha illustrata alla vigilia della sfida Sinisa Mihajlovic. Quando gli viene fatto notare che il Genoa sembrava più pronto ad una battaglia-salvezza del Bologna, il tecnico non si sottrae: "Sicuramente sì, ci è mancata quella disperazione di cui parlavo poco fa". Oggi non dovrà accadere e non a caso il tecnico parla di un Bologna che dovrà "pensare da provinciale". Per tornare al presente, Mihajlovic poi risponde così a chi gli chiede un commento sulle parole di metà settimana di Walter Sabatini: "Non so cosa abbia detto, perché quando le cose non vanno bene non leggo i giornali. Faccio come Margaret Thatcher, che disse ai suoi 'finché parlano male di me, non portatemi la rassegna stampa'".