Il Corriere di Torino: "Danilo è il mister Wolf della Juve: è lui lo stakanovista di Pirlo"

Lo stakanovista per eccezione in casa Juventus è senza dubbio Danilo, ed il Corriere di Torino oggi titola: "Danilo è il mister Wolf della Juventus". Come il signor Wolf di Pulp Fiction, risolve tutti i problemi di Pirlo. E' anche un'arma a sorpresa, nonché il soldato più impiegato da Pirlo. Nessuno si sarebbe aspettato l'ex City stakanovista di questa Juventus, ma lo è per distacco. il 4-4-2 gli impone di essere il terzino bloccato dei due, spesso un terzo centrale aggiunto, ma soprattutto Pirlo gli impone di non staccare mai. E anche domani in Coppa Italia almeno uno spezzone sarà chiamato a disputarlo. E sarà poi imprescindibile contro l'Inter domenica ed in Supercoppa con il Napoli.