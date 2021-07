Il Giornale: "Carezze per tutti, ecco il segreto del Mancini mental coach"

vedi letture

Il Giornale svela i segreti del Mancio e della nostra Nazionale: "Carezze per tutti, ecco il segreto del Mancini mental coach". Coccole e giochi d'antan: Coverciano, al netto della serietà e la dedizione per gli allenamenti e per il lavoro, sembra diventato una sorta di collegio universitario. Mancini è diventato una sorta di mental coach con i suoi 26 ragazzi. Immobile lo ha fatto capire: "Il c.t. ha capito che ho bisogno di un po' di coccole". E così le tensioni per la concorrenza o per una panchina di troppo vengono cancellate immediatamente.